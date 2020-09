Resident Evil Village : d'après un insider, Ethan occupera un rôle central dans le jeu

Resident Evil Village refait surface à travers des nouvelles indiscrétions d'Aesthetic Gamer, sans doute l'insider le mieux informé sur le survival horror de Capcom. Même si Ethan était le héros, il faut bien avouer que ce sont plutôt les Baker qui occupaient le haut de l'affiche dans Resident Evil 7. La donne devrait être différente dans le prochain épisode. "Vous aurez la possibilité d'incarner deux autres protagonistes, mais ça n'empêchera pas Ethan d'être le personnage central du jeu, explique le bonhomme dans son tweet . Il interagit avec beaucoup plus de gens. Dans Resident Evil 7, les développeurs l'ont mis en retrait pour mieux valoriser les Baker, sachant que Mia n'avait pas toute sa tête. Et puis, Ethan n'allait certainement pas chercher à discuter avec des psychopathes qui cherchaient à le tuer."Il ajoute : "Dans Resident Evil 8, Capcom ne s'est pas contenté de lui donner plus de présence, il est aussi directement impliqué dans plusieurs événements. Les PNJ sont plus nombreux que dans n'importe quel autre Resident Evil, sans oublier le fait que les développeurs n'hésitent pas à explorer la psychologie d'Ethan, notamment en se focalisant sur ses hallucinations. Il y a également cet angle qui montre un citadin tel que lui être confronté à l'incohérence des ruraux. Après un accident, Ethan se rend à un village à la recherche d'un téléphone et doit faire face à des individus qui ne lui font pas confiance et pointent leurs armes sur lui."Ce cadre n'est pas sans rappeler celui de Resident Evil 4, où Leon S. Kennedy s'est rapidement retrouvé opposé à des villageois assez tordus dans leur attitude. Toujours d'après Aesthetic Gamer, Ethan devra se farcir les superstitions des locaux, ce qui explique sans doute pourquoi les choses partiront en sucette au bout d'un moment. On rappelle que la sortie de Resident Evil Village est prévue pour 2021 sur Xbox Series X, PS5 et PC.