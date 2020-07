Resident Evil Village : Capcom se tâte sur la démo dans un sondage, une éventuelle Xbox Series S évoquée

We value your feedback.

Please take a few minutes of your time to fill out this form about Resident Evil Village.https://t.co/KW7F9TAPNs pic.twitter.com/tjkLVKilHa — Resident Evil (@RE_Games) 8 juillet 2020

Comme il en a pris l'habitude avec ses licences majeures, Capcom a mis en ligne un nouveau sondage consacré à Resident Evil Village. Diffusée sur Twitter, cette enquête interroge les joueurs non seulement sur leur rapport avec la série, mais aussi sur l'intérêt que suscite l'annonce du dernier épisode. Leur avis sur le nom du jeu est également sollicité, tout comme la manière dont ils ont suivi l'annonce. Deux questions sortent du lot : l'une concerne l'arrivée éventuelle d'une démo, tandis que l'autre s'intéresse aux consoles next-gen que les utilisateurs souhaitent acheter.Parmi les choix de réponse figure la "Xbox Series X Digital Only Console". La mention "(if available)" rappelle que Microsoft n'a encore rien officialisé, mais compte tenu que les rumeurs concernant la Xbox Series S s'intensifient, il y a de quoi tiquer. Récemment, l'insider AestheticGamer (par lequel la majorité des leaks sont passés) a fait savoir que les personnages secondaires auront leur importance dans Resident Evil Village. "Le rôle des villageois sera plus grand que celui des individus que l'on croise habituellement dans un Resident Evil, a-t-il assuré. Les gens du Village auront leur importance, sachant qu'un certain nombre d'entre eux seront juste 'normaux'.Pour mémoire, la sortie du jeu est programmée pour 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X.