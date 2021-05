Resident Evil Village : Capcom dévoile le trailer de lancement, c'est plutôt court

instaure alors une aventure à l’atmosphère lourde, à la technique clinquante et à la rejouabilité pertinente." Rien que ça.





Compte tenu que c'est à partir d'aujourd'hui que Resident Evil Village débarque sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Stadia, Capcom nous invite à découvrir le trailer de lancement du jeu. D'une durée de 30 trente secondes et des poussières (pour éviter de trop en révéler), la séquence permet de rappeler qu'Ethan Winters (le héros de Resident Evil 7) est parti à la recherche de sa fille Rose qui, de manière étonnante, a été kidnappée par Chris Redfield. Une traque qui va le mener tout droit vers le mystérieux Village et la demeure des Dimitrescu.Bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que notre test de Resident Evil Village est en ligne depuis maintenant 48 heures, et que Maximilien a attribué un joli 18 sur 20 au survival horror de Capcom. Selon lui, le jeu "