Redout 2 présente son gameplay en vidéo, les fans de F-Zero et WipEout vont aimer

Annoncé en décembre 2021, Redout 2 n'avait pas refait parler de lui depuis. C'est désormais chose faite avec cette nouvelle vidéo que les développeurs de 34BigThings ont publié, histoire de nous donner un bel aperçu du gameplay et de la vitesse folle de ce jeu de courses qui rappelle F-Zero et WipEout. Etant donné que les deux licences ont disparu du paysage vidéoludique depuis plusieurs années, voire décennies pour la série de Nintendo, il serait dommage de ne pas se placer comme digne héritier. A l'instar du premier épisode sorti en 2016, on va enchaîner les courses au volant d'engins futuristes qui se déplacent à une vitesse folle. Côté contenu, il est annoncé que ce Redout 2 proposera 36 circuits au lancement, sachant qu'il sera tous jouable en mode Miroir, ce qui doublera le nombre de possibilités. Le trailer nous annonce aussi 6 modes de jeu, dont un mode solo complet qui promet de sensations fortes. Bien sûr, les joueurs qui préfèrent se sociabiliser pourront s'affronter en ligne, jusqu'à 12 joueurs sur toutes les plateformes, sauf la Nintendo Switch qui compte 6 participants au total. La customisation des véhicules sera de mise aussi, avec pas moins de 6 chassis différents et une tonne de possibilités pour faire de votre engin un modèle unique. Enfin, comme WipEout, le studio italien 34BigThings sait que la musique a une part importante dans un jeu comme le sien, et il est annoncé un partenariat avec le producteur Giorgio Moroder, qui a fait appel à des artistes comme Zardonic et Dance with the Dead.



La sortie de Redout II est attendu pour 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch.