Redout 2 : le jeu est disponible sur PC et consoles, un trailer en 4K pour les fans de WipEout

36 circuits pour un total de 72 tracés, aussi bien en solo qu'en multi à 12 (6 sur Nintendo Switch). Pas moins de 12 machines figurent sur la grille de départ, sans oublier le mode "Photo" pour immortaliser les plus belles victoires.



Enfin, pour ce qui est de la B.O., des artistes de renommée internationale ont été sollicités tels que Dance with the Dead (Riot), Giorgio Moroder (Midnight Express, Love to Love You Baby), ou encore Zardonic (Pure Power). Bref, tous les ingrédients semblent réunis pour faire plaisir aux fans de WipEout.





Redout 2 est disponible depuis hier sur PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Du coup, Saber Interactive propose de découvrir le trailer de lancement du jeu de course futuriste développé par les Italiens de 34BigThings. Initialement prévu pour le 26 mai avant d'être finalement repoussé , Redout 2 contient