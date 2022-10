Redout 2 : le Summer Pack et ses circuits exotiques sont disponibles, la preuve en vidéo

quatre nouvelles pistes réversibles (dont une de boss),

29 nouveaux événements pour le mode Carrière, ainsi que

30 éléments de customisation supplémentaires.L'add-on est inclus dans le Season Pass (17,99€) et peut être également acheté séparément (9,99€). Par ailleurs, les développeurs de 34BigThings ont profité de l'occasion pour accompagner le DLC d'une mise à jour 1.2.0 dont la liste des retouches est disponible à cette adresse . À noter que contrairement aux autres consoles, la Nintendo Switch devra patienter encore un peu avant d'accueillir le Summer Pack. En attendant, on rappelle que Redout 2 est sorti le 16 juin dernier sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4, PC et Nintendo Switch.