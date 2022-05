Redout 2 : la date de sortie enfin annoncée, un trailer avec du gros son électro plein les oreilles

On aurait tendance à l'oublier, mais Redout aura bel et bien droit à une suite. Logiquement baptisée Redout II, elle sortira le 26 mai prochain. C'est en effet ce qu'annonce Saber Interactive par le biais d'un communiqué officiel, en prenant le temps de glisser un trailer tant qu'à faire. D'une durée d'à peine 45 secondes, la séquence rappelle que le jeu de course de 34BigThings est bel et bien l'héritier spirituel de WipEout et de F-Zero, surtout avec une B.O. qui s'annonce particulièrement énervée. En plus de Dance with the Dead (dont le morceau Riot rythme la vidéo d'aujourd'hui), des légendes de la scène électro (Giorgio Moroder pour ne citer que lui) figureront à l'affiche.Côté contenu, Redout 2 disposera de 36 circuits pour un total de 72 tracés, ce qui devrait occuper les joueurs pendant un bon moment, que ce soit à travers le mode "Carrière" ou les compétitions en multi à 12 (6 sur Nintendo Switch). Une douzaine d'engins customisables seront disponibles sur la grille de départ, avec la promesse de dépasser les 1 000 km/h. Enfin, n'oublions pas la présence d'un mode "Photo" pour immortaliser les moments de gloire.