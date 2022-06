Redfall : le FPS d'Arkane Austin refait surface, une vidéo de gameplay musclée qui présente les mécaniques du jeu

Redfall a tout ce que vous attendez d'un jeu de tir à la première personne en coopération à la narration poussée, plus tout ce que les fans d'Arkane attendent de la part du studio, nous explqiue-t-on. Un monde ouvert mystérieux, un casting de héros charismatiques, des combats stratégiques qui mettront vos sens à rude épreuve, des environnements détaillés créés avec soin, une narration développée et immersive, une grande variété d'armes... et des vampires. Beaucoup de vampires. Des vampires sournois qui vous attrapent et vous séparent de votre groupe. Des vampires monstrueux capables de vous mettre en pièces, vous et votre équipe. Des vampires divins suffisamment puissants pour éclipser le soleil. Des vampires Arkane."



Bien évidemment, chaque personnage disposera de ses propres pouvoirs qu'il sera possible d'améliorer :



Tandis que jouer en solo vous obligera à ne compter que sur vous-même, former une escouade vous permettra de combiner vos forces à celles d'autres joueurs et de tester diverses stratégiques uniquement viables en équipe, est-il précisé. Et, bien sûr, vous pouvez changer quand vous voulez. Avec son mélange homogène de solo et de multijoueur, Redfall vous offre la liberté de jouer avec qui vous voulez. À vous de décider comment vous souhaitez affronter les ténèbres."



Manifestement, les vampires joueront un rôle central dans Redfall. "





La sortie de Redfall est fixée à 2023 sur les consoles Xbox et PC.



Même avec de puissantes armes et capacités à votre disposition, vous devrez quand même utiliser votre cerveau, nous assure-t-on. Défourailler à tout va peut s'avérer une solution viable au problème vampirique, mais assurez-vous d'avoir le bon matériel pour l'occasion, surtout si vous progressez en solitaire. Utiliser le corbeau de Jacob pour partir en reconnaissance ou compter sur vos propres compétences de furtivité est un bon moyen de parer toute éventualité."

Par ailleurs, on nous précise qu'il sera possible de jouer en solo à Redfall. "Les vampires de Redfall ont repoussé l'océan loin des côtes de l'île et occulté le soleil, transformant cette petite ville autrefois paisible en terrain de jeu personnel, est-il souligné dans le communiqué officiel. Créés lors d'expériences scientifiques ayant mal tourné (ou bien tourné, si vous faites partie des vampires) et dotés de puissantes capacités psychiques, les vampires de Redfall ne ressemblent à rien de ce que vous connaissez. Ces créatures de la nuit ont leur propre hiérarchie, une échelle de puissance qui commence avec les sbires “standard” et qui monte jusqu'à... eh bien, vous verrez. Au fur et à mesure des échelons, ces monstres deviendront plus malins et dangereux et nécessiteront une bonne dose de créativité de votre part pour être vaincus. Foncer tête baissée n'est pas la meilleure tactique quand on ignore ce qui attend au coin de la rue." Ils ne représenteront pas la seule menace dans le jeu, puisqu'ils seront entourés d'adeptes prêts à mourir pour eux.L'exploration n'a pas été oubliée, puisqu'il faudra fouiller chaque recoin de Redfall pour mettre la main sur des ressources, et améliorer aussi notre équipement. L'infiltration sera elle aussi primordiale pour se débarrasser des créatures avec un maximum d'efficacité. "