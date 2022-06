Redfall : une nouvelle vidéo avec les 4 héros en action, la hype continue de monter

Devinder, le cryptozoologue trop curieux pour son propre bien, Layla, l'étudiante télékinésiste, Remi, l'ingénieure militaire brillante, et enfin Jacob, l'ancien tireur d'élite de l'armée." Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, on rappelle que le nouveau FPS d'Arkane Austin sera orienté multi, avec notamment la possibilité de former une équipe de trois joueurs avant de pénétrer dans la ville de Redfall.Bien évidemment, les âmes solitaires pourront partir à l'aventure seuls, mais les développeurs préviennent que la tâche sera plus ardue. "Tandis que jouer en solo vous obligera à ne compter que sur vous-même, former une escouade vous permettra de combiner vos forces à celles d'autres joueurs et de tester diverses stratégiques uniquement viables en équipe, nous assurait-on en marge du Xbox & Bethesda Games Showcase. Et, bien sûr, vous pouvez changer quand vous voulez. Avec son mélange homogène de solo et de multijoueur, Redfall vous offre la liberté de jouer avec qui vous voulez. À vous de décider comment vous souhaitez affronter les ténèbres."Enfin, n'oublions pas que l'on nous promet une narration soignée et des phases d'exploration loin d'être anecdotiques. Il faudra patienter jusqu'à 2023 pour savoir si ces belles promesses ont été tenues ou pas. Redfall est prévu sur PC, Xbox Series S et Xbox Series X.