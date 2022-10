Redfall : le FPS de Bethesda s'offre un trailer bien sanguinolent pour Halloween

Layla Ellison : Une étudiante en ingénierie biomédicale. Une expérience a mal tourné lors de son stage dans un institut de recherche, et elle développe depuis des compétences télékinétiques.

Jacob Boyer : Un ancien tireur d'élite de l'armée qui s'est tourné vers les milices privées. Dans des circonstances troubles lors d'une opération à Redfall, Jacob s'est retrouvé pourvu d'un œil vampirique énigmatique et d'un corbeau spectral qui ne le quitte jamais.

Remi de la Rosa : Une brillante ingénieure militaire qui a passé sa vie sur les champs de bataille. Avec l'aide de son robot soldat, Bribón, elle est déterminée à venir en aide aux survivants de Redfall.

Devinder Crousley : Un cryptozoologue amateur et inventeur en herbe. Équipé d'armes de sa propre invention, il est bien décidé à faire éclater la vérité.

Bien qu'il soit prévu pour 2023, Redfall n'oublie pas de surfer sur les moments les plus intéressants de l'année pour faire à nouveau parler de lui. Ça tombe bien, on est en plein Halloween et quoi de mieux que de nous proposer une nouvelle bande annonce, histoire de mettre en avant le côté un peu gore du jeu ? La vidéo joue avec les codes de l'horreur, avec une maison plongée dans l'obscurité, simplement éclairée par la lampe d'un fusil d'assaut. On découvre des cadavres et des litres de sang au sol, et au loin, la présence d'un vampire qui lévite dans la pièce plus loin. Evidemment, il va falloir se déplacer rapidement pour ne pas se faire avoir. On rappelle que l'histoire de Redfall nous plongera dans la ville insulaire de Redfall, dans le Massachusetts, où des vampires ont fait leur apparition et tue tout ce qui bouge. Se jouant seul ou en coop', le prochain jeu du studio Arkane Studios nous permettra de contrôler plusieurs personnages aux pouvoirs différents, en plus des armes à feu.La sortie de Redfall est attendue pour 2023 sur PC et Xbox Series.