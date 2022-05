Red Dead, The Last of Us, Uncharted : il recrée des comics vintages avec des jeux vidéo et c'est magnifique !

Illustrateur ayant travaillé chez Rockstar Games, notamment sur les jeux GTA 5 et Red Dead Redemption 2, Mark Scicluna est en train de faire le tour du web grâce à ses derniers travaux qu'il partage sur son compte Instagram. En effet, depuis un peu plus d'un an, il a décidé de se lancer dans la conception de covers de comic-books vintages des années 60/70 à partir de jeux vidéo. The Last of Us, Uncharted, Metal Gear Solid, Crash Bandiccot, Days Gone, Resident Evil, Horizon Zero Dawn (et sa suite Forbidden West), Red Dead Redemption, Spyro, God of War, Twisted Metal, Dead Space, Bloodborne et Ghost of Tsushima et même Dino Crisis, rien de lui échappe. On retrouve tous les éléments qui font référence à cette époque bénie de la bande desssinée américaine : du coup de crayon à la typo, en passant par les couleurs ternes de l'époque, Mark Scicluna a même pensé à donner un rendu vieilli, usé des ces ouvrages qu'on adorerait acheter. Ça tombe bien, il est possible de lui acheter ses dessins sur son compte RedBubble . Les prix sont plus que raisonnables puisque chaque couverture vous coûtera la somme de 22.69€, hors frais de port. Pour suivre ce qu'il fait, on vous suggère de vous abonner à son compte Instagram ou Twitter