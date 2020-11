Razer : la manette Xbox Series X|S Wolverine V2 avec boutons mécaniques est dispo

Razer profite de l'arrivée des consoles de nouvelle génération pour mettre à jour sa manette Wolverine avec une V2 à la fiche technique particulièrement intéressante. Ce pad sera compatible avec votre console, quelle que soit sa génération, de la Xbox One Fat aux nouvelles Xbox Series X|S, en passant par tous les PC équipés de Windows 10. Pour cette V2, Razer a tout d'abord modifié l'ergonomie de la manette, avec un nouveau châssis aux formes plus harmonieuses, un grip en caoutchouc pour une meilleure prise en main, et un accès aux boutons facilité. Le point fort de cette manette ce sont bien sûr ses boutons et son D-Pad mécaniques, garantis pour 3 millions d'utilisations. Exit les traditionnels boutons à membrane.

Razer utilise désormais des switches, comme sur ses souris les plus haut de gamme. Ces derniers offrent une distance d'actuation de 0.65mm, ce qui permet des actions 35% plus rapides que sur une manette traditionnelle. Enfin, sachez que le logiciel Razer est toujours là afin de permettre un contrôle complet sur le périphérique, avec binds à foisons et de multiples profils. D'ailleurs, les joueurs de FPS pourront profiter du réglage "hair trigger" sur les gâchettes, ce qui verrouille leur course au minimum pour des actions toujours plus rapides.

La Razer Wolverine V2 est d'ores et déjà disponible sur le store Razer au tarif de 119.99€.