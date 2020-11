Razer : un concurrent au Macbook d'Apple avec le Razer Book !

La firme aux trois serpents a décidé de s'attaquer à la pomme sur le marché des ordinateurs portables avec un tout nouveau produit : le Razer Book. Ce PC au look sobre et aux dimensions minimalistes embarque de gros processeurs. Basé sur le châssis réputé du Razer Blade Stealth 13", le Razer Book en reprend les formes extérieures, mais troque la robe noire mat pour une couleur argentée façon aluminium brossé qui n'est pas sans rappeler les machines de la firme de Cupertino. Embarquant des puces Intel Core de 11e génération, avec un chipset graphique Intel Xe, le Razer Book vise pour la première fois une clientèle d'actifs, aux dépens des joueurs. Forcément, sans carte graphique dédiée, plus question de faire tourner des jeux triple A à fond.

Disponible avec un i5 ou un i7, le Razer Book est pensé pour la mobilité absolue avec un poids ultra-contenu de 1.36Kg et 15.3mm d'épaisseur. Néanmoins, la firme aux serpents conserve certaines traditions, comme la présence d'un clavier rétroéclairé via le système Chroma RGB. On retrouve aussi une paire de haut-parleurs smart amp dotés de la technologie THX spatial Audio pour un son de qualité. Le son THX sera aussi disponible en branchant un casque sur le jack 3.5mm qui est accessible sans adaptateur (coucou Apple). Enfin, on nous précise que le PC dispose d'un trackpad en verre équipé des drivers Windows Precision, afin d'offrir un mouvement fluide et précis du curseur.

Le Razer Book est équipé de 16Go de RAM et d'un SSD de 512Go ce qui devrait suffire largement pour les utilisateurs applicatifs, tandis que la batterie est garantie pour au moins 9h d'autonomie en utilisation normale sur les modèles équipés d'un écran HD. Mieux, Razer nous promet également 4h d'autonomie sur une charge de 30 minutes. Bref, cette nouvelle gamme se pose clairement comme un excellent compagnon pour les plus mobiles d'entre vous. En ce qui concerne la dalle, la gamme couvrira plusieurs options 13.4" allant du FHD non tactile à l'UHD+ tactile. De plus, chaque dalle sera calibrée en usine pour fournir 100% du spectre de couleur SRGB. Enfin, le haut de l'écran abrite une webcam HD avec une matrice 4 micros pour toutes vos réunions sur Zoom ou Teams. Sans adaptateur, le Razer Book offre 2 ports USB-C, un USB-A 3.2, un jack 3.5mm et un port HDMI 2.0.

Le Razer Book i5 sera disponible en novembre 2020 sur Razer.com au prix de 1299.99€.

Le Razer Book i7 sera disponible en novembre 2020 sur Razer.com au prix de 1699.99€.