Razer : la marque crée un bateau avec une IA pour nettoyer les océans

Razer continue à s'engager en faveur de l'environnement, et aujourd'hui, on apprend que la firme spécialisée dans les périphériques gaming vient de mettre au point un bateau utilisant une IA afin de nettoyer les océans. Le navire autonome a été imaginé par la startup Clearbot, et Razer a apporté son aide via ses ingénieurs afin de transformer le prototype en un produit fini, fonctionnel, et capable d'être commercialisé.

Grâce à son IA, ce navire est capable de détecter les plastiques jusqu'à deux mètres de fond, même dans une mer agitée, sachant que chaque bateau peut stocker 250Kg de déchets avant de devoir être vidé. Pour assurer son autonomie au long cours, chaque catamaran est équipé de panneaux solaires qui fournissent l'énergie nécessaire à son pilotage et à sa propulsion.

Rappelons que Razer continue également sa campagne #GoGreenWithRazer en partenariat avec Conservation International afin de lutter activement contre la déforestation. Jusqu'à présent 300 000 arbres ont été sauvés grâce à la vente des produits Sneki Snake, sachant que de nouveaux produits seront lancés à chaque palier de 100 000 arbres sauvés. Depuis la sortie de la peluche, Razer a mis en vente divers produits (fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés) comme un oreiller, et tout récemment un masque occultant et un tapis de sol. L'objectif de la marque reste fixé à un million d'arbres sauvés.