Razer se lance dans le développement durable, des produits plus écologiques

Razer s'engage à devenir encore plus vert, et on ne vous parle pas ici de la couleur du célèbre logo aux trois serpents. La marque a en effet dévoilé un plan décennal résolument tourné vers l'écologie. Vous le savez bien, l'industrie du hardware est loin d'être écolo. Il faut dire qu'entre les montagnes de déchets informatiques et la production des différents composants, l'environnement n'est pas souvent une préoccupation majeure des industriels. Razer tente toutefois de remédier à cela, et on se souvient des différents engagements pris par la marque, qu'il s'agisse de ses packaging plus respectueux de l'environnement (sans colle chimique et tout en carton recyclé comme vous pouvez le voir ci-dessous dans notre présentation de la Razer Viper 8K), ou de la vente des peluches Sneki Snake au profit d'une ONG qui lutte contre la déforestation.





La marque passe désormais la seconde, avec le lancement de l'opération #GoFreenWithRazer. Derrière ce nom, se cache un lot d'engagements en faveur de l'écologie sur les 10 prochaines années. Parmi ces objectifs, on citera l'utilisation d'énergies 100% renouvelables d'ici 2025, l'utilisation de matériaux recyclés ou recyclables pour tous les produits et une neutralité carbone complète d'ici 2030. Ces bonnes pratiques seront aussi mises en application au sein des bureaux de Razer où la marque s'engage à supprimer l'utilisation de plastiques à usage unique. Autre exemple : le HQ européen de Hambourg est pour sa part déjà intégralement alimenté en électricité issue de sources durables.







Pour arriver à cet objectif, la marque fait également appel à ses fans, en les encourageant à rapporter leurs anciens produits dans n'importe quel Razer Store afin que ces derniers soient recyclés. À l'avenir, tous les périphériques seront conçus en plastique PCR (un matériau obtenu en recyclant des bouteilles de lait par exemple), tandis que leurs emballages seront tous certifiés FSC (des papiers et cartons issus de forêts gérées durablement). Mais ce n'est pas tout, grâce à ses bénéfices, la marque a développé un fond d'investissement (zVentures) qui va soutenir activement des startups spécialisées dans l'environnement et dans le développement durable. Pour plus d'infos sur les multiples initiatives de la marque aux serpents, on vous suggère d'aller jeter un oeil sur le site web officiel dédié aux initiatives vertes de Razer.