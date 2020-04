PS5 / Xbox Series X : Ubisoft prêt à repousser ses jeux si les consoles ne sortent pas en 2020

Même si Sony Interactive Entertainment et Microsoft ont fait comprendre que l'épidémie de coronavirus n'aurait aucune incidence sur la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X, un lancement des deux consoles en 2021 n'est pas totalement écarté. C'est en tout cas un scénario que l'on envisage du côté d'Ubisoft, comme Yves Guillemot l'a confié au New York Times . "Pour le moment, notre calendrier n'est pas impacté, mais nous sommes en contact régulier avec tous nos partenaires, a expliqué le patron de l'éditeur français. S'il est nécessaire de faire des ajustements dans leur intérêt et celui des joueurs, nous le ferons."Bien qu'Ubisoft n'ait communiqué aucune date pour Watch Dogs Legion, selon certains bruits de couloir, l'objectif serait qu'il figure dans le line-up de lancement des deux machines. Gods & Monsters et Rainbow Six Quarantine visent également une sortie sur Xbox Series X et PS5, mais peut-être pas day one. Rappelons qu'à l'origine, ces trois titres devaient sortir durant l'année fiscale 2019-2020 (c'est-à-dire avant le 31 mars 2020), avant d'être décalés à la suivante.En tout cas, Yves Guillemot a assuré que malgré les difficultés au niveau logistique, Microsoft et Sony Interactive Entertainment faisaient en sorte que ses différents studios aient tous accès à leurs kits de développement, même en période de confinement.