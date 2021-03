PS5 : Sony dévoile Haven, un tout nouveau studio mené par Jade Raymond !

Si Microsoft continue d'aiguiser ses lames avec une redoutable efficacité, Sony ne manque pas de placer quelques réponses bien senties quand le cœur lui en dit. En l'occurrence, à travers un communiqué de presse,Surtout connue pour être l'une des têtes pensantes du tout premier Assassin's Creed, la développeuse aura, après de nombreuses années chez Ubisoft, rejoint les rangs d'Electronic Arts en 2015.Suite à sa collaboration infructueuse avec Amy Hennig sur un projet Star Wars ambitieux - et pour cause, EA a choisi de fermer les portes de Visceral Games, le studio en charge du chantier - Jade Raymond aura finalement opté pour l'écurie Google Stadia en 2019. Comme chacun le sait, le service n'étant pas un grand succès, le membre des GAFA a finalement choisi de ne pas prolonger l'expansion de ses propres studios, provoquant alors le départ de Raymond.Mais, désormais, Jade semble avoir enfin trouvé chaussure à son pied : son propre studio Haven, dont elle est la PDG.. Cela lui assure néanmoins en tout cas une étroite collaboration, d'autant plus queSi l'on ne connait pas encore l'effectif de Haven, Jade Raymond assure s'être entourée de développeurs très talentueux qui sont, pour beaucoup, d'anciens collaborateurs. Voilà qui donne envie : il ne nous reste maintenant plus qu'à patienter sagement pour une mise en lumière concrète de ce chantier dont on ne sait absolument rien pour l'instant. D'ailleurs, il faudra certainement attendre encore quelques années avant un concret lever de rideau.