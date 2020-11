PS5 : on allume la console, vous montre l'interface, les menus cachés et les nouveautés, le tout en 4K

Ça y est, nous avons enfin le droit de vous montrer l'interface de la PS5, jusqu'à présent sous embargo, car la version que nous avions au départ n'était pas le rendu final. Puisque la mise à jour a été faite et que Sony a autorisé la presse à communiquer autour de l'interface-utilisateur, on a décidé de vous faire une grosse vidéo pour que vous puissiez bien voir les menus, même les plus cachés, les nouveautés et toutes les fonctionnalités qui ont été ajoutées. L'occasion de constater que Sony a su garder une certaine continuité, tout en y ajoutant de réelles nouveautés pour avoir le sentiment de naviguer dans un écosystème flambant neuf. C'est sans doute le fait d'avoir réduit et déplacé la barre des icônes pour laisser place aux visuels qui s'affichent plein pot. Chaque jeu ou application possède leur propre univers avec une image forte et parfois un thème musical qui accompagne l'ensemble.



En vous lançant dans notre vidéo, vous allez également avoir tous les détails sur le système de captures des screenshots et des clips vidéo, comment les enregistrer sur votre SDD, découvrir la taille réelle du nouveau disque dur et bien sûr découvrir de nouvelles options qui donnent l'impression de passer à la next gen'. Trêve de mondanité, place à la vidéo.