PS5 : le firmware se met à jour et propose enfin une nouvelle résolution

Sony Interactive Entertainment vient de déployer une nouvelle mise à jour firmware (la version 22.02-06.00.00.42-00.00.00.0.0) pour sa PS5, avec des fonctionnalités que le grand public attendait depuis un petit moment. Et pour cause, depuis hier, il est en effet possible de profiter de la résolution 1140p qui n'est autre que la résolution intermédiaire entre 1080p (Full HD) et la 4K. Il est vrai que beaucoup de personnes possèdent des moniteurs PC ayant cette résolution de 1440p il était impossible pour eux de jouir pleinement d'un affichage optimal. Ce firmware a d'ailleurs fait l'objet d'un bêta-test fermé pendant plusieurs mois, avec le soutien de la communauté PlayStation que Sony n'a pas manqué de remercier sur le post du son blog officiel . Mais ce n'est pas tout, ce nouveau firmware propose aussi des fonctionnalités sociales inédites, comme la possibilité de demander le partage d’écran à un membre d’une Party, l’affichage simplifié du profil des nouveaux amis et la réception de notifications pour rejoindre plus rapidement la partie d’un ami depuis le chat de la Party. Enfin,