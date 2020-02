Project xCloud : la première beta lancée sur iOS fait un carton

Testé sur les machines Android dans une poignée de pays depuis septembre dernier, le service de jeu en streaming de Microsoft s'attaque désormais aux terminaux de la marque à la pomme, avec une première beta. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les adeptes d'Apple ne se sont pas fait prier puisque les 10 000 places disponibles sont rapidement parties chez des joueurs répartis entre les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Pourtant l'expérience est carrément limitée, puisque le streaming console est impossible, et que seul Halo : The Master Chief Collection est jouable. A titre de comparaison, la version Android rassemble déjà plus de 50 titres, dont pas mal de jeux tiers comme Devil May Cry 5 ou Shadow of the Tomb Raider. Aucune date de sortie de Project xCloud n'est indiquée pour le moment, mais sachez que des test seront lancés courant 2020 en Europe.