Pourquoi utiliser un VPN peut améliorer vos performances dans les jeux vidéo ?

Vous jouez peut-être régulièrement en ligne, mais avez-vous déjà essayé de vous connecter à un VPN avant de lancer une partie ? Cette action peut vous être plus utile que vous ne le pensez : on vous explique pourquoi !

Les avantages les plus connus des VPN concernent la confidentialité et la sécurité que ces logiciels proposent : en effet, le VPN, en se connectant à un serveur distant qui se charge de chiffrer vos données, protège votre identité et vos données personnelles. Personne ne sait qui vous êtes et ce que vous faites sur Internet, et cela vous protège non seulement des pirates informatiques, mais aussi des traqueurs de publicité. De plus, l’utilisation d’un VPN peut vous permettre de vous géolocaliser virtuellement à l’étranger, ce qui peut avoir de nombreux avantages, notamment si vous êtes en vacances dans un autre pays. Mais utiliser un VPN comme Surfshark est-il utile pour le gaming ? Cela peut-il améliorer votre expérience de jeu en ligne ? C’est bien le cas, et de différentes manières.





Utilisez un VPN pour jouer avec plus de joueurs

Nombreux sont les jeux multijoueurs en ligne qui sont conçus pour verrouiller les joueurs sur des serveurs proches de chez eux. Par exemple, les joueurs européens peuvent être limités à la possibilité de jouer entre eux… À moins d’utiliser un VPN pour changer virtuellement de continent !

Si vous avez envie d’un peu plus de défis ou de vous frotter à une communauté de joueurs différente, vous pouvez vous connecter à un serveur étranger via votre VPN, et rencontrer facilement de nouveaux adversaires. Avec ses serveurs basés dans 100 pays, Surfshark pourrait bien vous aider à atteindre cet objectif.





Le VPN, un rempart contre le piratage

Il arrive que certains jeux vidéo compétitifs soient la cible de pirates informatiques. Cela peut se traduire par des tentatives de vol de données personnelles via des failles du réseau, des attaques DDoS qui ralentissent énormément la connexion voire la coupent complètement… Des actions qui peuvent entraîner un risque pour votre vie privée, mais aussi totalement ruiner votre expérience de jeu ou votre participation à un tournoi en ligne.

La solution idéale pour éviter ces situations fâcheuses est d’utiliser un VPN pour vous connecter à un serveur proche de chez vous. Ainsi, vous profiterez d’une latence réduite tout en sécurisant efficacement votre accès.





Optimisez votre latence avec un VPN

Dans les jeux en ligne qui nécessitent une réactivité hors pair, comme les jeux de combat pour ne citer qu’eux, avoir un ping au-dessus de la moyenne peut tout simplement vous être fatal. Si vous êtes en France et que les serveurs du jeu sont basés au Japon ou aux États-Unis, vous risquez d’afficher une latence défavorable contre un adversaire géographiquement situé proche des serveurs du jeu. Surfshark VPN s’appuie sur une innovation nommée Nexus, qui connecte l’ensemble des serveurs du service pour qu’ils forment un seul réseau mondial. Cela permet à Nexus de faire profiter ses utilisateurs d’une meilleure connexion et d’une vitesse optimale grâce à un réseau dynamique qui les oriente en permanence vers le serveur le plus performant. De quoi changer la donne durant vos parties qui se jouent au dixième de seconde près !





Améliorez vos performances avec Surfshark VPN, à partir de 2,19€/mois

Pour vous persuader des avantages que représente l’utilisation d’un VPN pour jouer en ligne, le mieux reste encore de tenter l’expérience. Les différentes formules proposées par Surfshark VPN sont disponibles à partir de 2,19 euros par mois, et vous disposez d’une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours. Cela vous laisse largement le temps d’expérimenter les avantages de Surfshark, non seulement du côté des jeux vidéo, mais aussi de tous les autres usages.

La formule Surfshark Starter vous donne accès au VPN sécurisé, ainsi qu’à un bloqueur de publicités et à un cookie pop-up blocker. Vous pouvez aller plus loin avec les formules Surfshark One et Surfshark One+ si vous désirez bénéficier de protections plus poussées. Et si vous vous souscrivez à un abonnement de 24 mois d’ici au 10 octobre, vous recevez une carte cadeau Amazon de 10, 20 ou 30 euros en fonction de la formule choisie. Le code d’activation vous sera automatiquement envoyé par mail au 31e jour de votre abonnement.





L’abonnement Surfshark Starter suffit pour optimiser votre connexion lors de vos sessions de gaming. De plus, vous pouvez installer l’application de Surfshark sur un nombre illimité d’appareils, pour bénéficier d’une protection permanente lorsque vous surfez sur Internet et utilisez des services en ligne. De quoi dire adieu aux game over !