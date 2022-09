Pokémon Violet & Ecarlate : une Nintendo Switch OLED collector, basique mais jolie

Dans la foulée du nouveau trailer de gameplay consacré à Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate où l'on découvrait le nouveau système de combat automatisé, Nintendo a également révélé qu'une console collector aux couleurs des deux jeux allait arriver. Elle sera mise en vente plusieurs semaines avant la sortie du jeu, le 4 novembre (contre le 18 novembre), ce qui permettra aux acheteurs de faire des unboxings avant les autres. Pourquoi une date si avancée par rapport aux jeux ? Tout simplement parce qu'aucun jeu physique ne sera fourni dans le bundle ; une pratique bien connue de Nintendo qui préfère livrer un code à télécharger, obligeant les vrais collectionneurs à devoir s'acheter le jeu en plus et donc débourser un peu plus de leurs deniers. Commercialement, c'est du génie. Pour les joueurs, il y a de quoi déprimer. Toujours est-il que cette console collector Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate reprend le même principe des précédentes Nintendo Switch qui arbore les couleurs d'un jeu en particulier. Des Joycon avec des couleurs spécifiques au jeu en question, un dock sérigraphié et quelques silhouettes et logos pour habiller le tout. On est évidemment loin du travail recherché d'un Microsoft quand il sort une Xbox collector, mais le public familial de Nintendo s'en contentera pleinement.