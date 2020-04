Poisson d'avril : le jeu vidéo garde le sourire, compilation des meilleurs canulars

Re-introducing Football Manager 1888. pic.twitter.com/zkvIsSpvsM — Football Manager (@FootballManager) 1 avril 2020

For 5 days we've been gathering your amazing feedback and one thing was clear for us

🐉 you didn't like the rider's model, so we decided to remove it from the game! 🐉



With the newest patch you will fly the blue dragon alone, enjoy! pic.twitter.com/9uQssoXjIU — Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) 1 avril 2020

Surprise! We're happy to announce our new game project #DuckTales QuackShots together with our #MonsterBoyGame development partner Game Atelier! pic.twitter.com/iQfmnwLcPH — FDG Entertainment (@FDG_Games) 1 avril 2020

Hermen Hulst, le patron des studios PlayStation, fait savoir que The Last of Us 2 sortira également sur PC. "Le temps des exclusivités est révolu", déclare-t-il, en expliquant qu'il a même contacté Phil Spencer (le patron du gaming chez Microsoft) pour l'encourager à en faire de même.











Malgré le contexte anxiogène lié au coronavirus, certains acteurs de l'industrie vidéoludique ont décidé de profiter du 1er avril pour détendre un peu l'atmosphère. On ne va pas se le cacher, au fil des années, il est de plus en plus difficile pour les éditeurs/studios de tromper la vigilance des joueurs, mais certains continuent quand même de se faire avoir. Quoi qu'il en soit, on vous propose un florilège des canulars que nous avons vu passer sur la Toile.Bandai Namco Entertainment tente de nous faire croire que ses équipes travaillent sur, un jeu de baston basé sur la célèbre série Tales of. On nous promet un casting comptant plus de 150 personnages, tous possédant leurs propres attaques. On aurait pu y croire, sauf que la sortie est fixée au 15 décembre 1995 sur iOS et Android, soit la date de Tales of Phantasia qui n'est autre que le tout premier épisode de la saga.Du côté de Codemasters, on essaie de nous avoir avec, un jeu de course avec des billes. De quoi rappeler les longues heures passées sur Marble Madness. L'éditeur britannique va même jusqu'à parler d'une présentation à venir sur Twitch.La chaîne YouTube Infiltrado évoque la, et plus particulièrement son kit de développement qu'elle a visiblement pu approcher. Résultat : elle nous propose une courte vidéo qui permet de découvrir son interface, et d'entrapercevoir également la prochaine DualShock.Tout en confiant ne pas avoir le coeur à la fête, Sports Interactive balance tout de même un canular concernant. Bon, ce poisson d'avril date de 2013, l'année où la Premier League fêtait ses 125 ans.Les développeurs du remake de Panzer Dragoon (Nintendo Switch) annoncent que suite aux retours des joueurs qui n'étaient pas satisfaits de la modélisation du héros Kyle, ils ont décidé de déployer une mise à jour permettant de le faire disparaître.Pour sa part, FDG Entertainment s'amuse avec les fans en annonçant. Le jeu est supposé être en développement chez The Game Atelier, le studio derrière l'excellent Monster Boy et le Royaume Maudit. Inutile de vous dire que de nombreux fans croisent les doigts pour qu'il ne s'agisse pas d'une blague.Même Asphalt 9 a droit à son quart d'heure de gloire avec, une fonctionnalité qui permet aux joueurs de piloter leur voiture avec les yeux. "L'avenir des jeux de course sur mobile", nous assure-t-on.Nos confrères de PCGamesN relayent un faux communiqué dans lequelEnfin, on termine par la fameuse grosse annonce de PlatinumGames concernant le Platinum 4. Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit en réalité d'un poisson d'avril, comme l'atteste le trailer ci-dessous. Le jeu en question estqui, a priori, fait référence aux jeux d'arcade Moon Cresta et Terra Cresta sortis dans les années 80. A noter que le jeu est livré dans une borne d'arcade estimée à 17 000 $.