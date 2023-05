PlayStation Access : 7 min de vidéo pour présenter la manette pour les joueurs en situation de handicap

Annoncé en janvier dernier lors du CES 2023 de Las Vegas, la fameuse manette PS5 pour les joueurs en situation de handicap vient de se trouver un nom : PlayStation Access. L'approche est simple et explicite et vient donc remplacer le terme "Project Leonardo" qui avait été teasé quelques mois plus tôt. Dans une vidéo de près de 7 minutes publiée sur la chaîne YouTube de PlayStation, on apprend plusieurs choses. La première, c'est la volonté de rendre le jeu le plus accessible à tout le monde qui a motivé Sony Interactive Entertainment à développer un tel accessoire. Le constructeur japonais emboîte ainsi le pas sur son concurrent Microsoft, qui a fait de l'accessibilité son cheval de bataille depuis plusieurs années maintenant. Dans cette vidéo, plusieurs intervenants tels que Neil Druckmann (Président de Naughty Dog et créateurs de jeux comme The Last of Us et Uncharted 4) nous expliquent comment les personnes en situation de handicap vont pouvoir personnaliser leur expérience, selon leurs besoins et leur handicap évidemment. On a donc un petit aperçu de l'interface, mais aussi des options et de ce tout cela donne en jeu, avec des morceaux de gameplay choisis. Il n'y a pas encore de date de sortie de cet appareil, mais Sony Interactive Entertainment semble avoir bien avancé depuis son annonce en début d'année...