PAX West 2020 : le salon reste d'actualité, les organisateurs optimistes

Censée avoir lieu du 4 au 7 septembre, la PAX West 2020 pourrait ne pas être impactée par le coronavirus. C'est en tout cas ce que laissent entendre les organisateurs sur le site officiel du salon, en précisant bien qu'ils gardent un oeil sur l'évolution de la pandémie. "Nous sommes plutôt discrets en ce moment, mais compte tenu que les fans ainsi que les exposants s'interrogent, nous tenions à faire savoir qu'à l'heure actuelle, nous avons toujours l'intention d'organiser la PAX West pendant la Fête du Travail", peut-on lire.Bien évidemment, la santé de chacun demeure la priorité absolue, et on nous promet que les recommandations de l'OMS et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies seront suivies à la lettre. "Les mesures prises par le palais des congères et l'administration territoriale nous rendent optimistes, et nous continuerons de collaborer avec eux afin de nous assurer que chaque action entreprise durant l'été soit bonne", est-il indiqué.

On rappelle qu'à la PAX West 2019, CD Projekt avait sorti de son chapeau 15 minutes de gameplay de Cyberpunk 2077, pendant qu'Obsidian Entertainment balançait un nouveau trailer de The Outer Worlds. Haven, le prochain projet de The Game Bakers (FURI) s'était également montré là-bas.