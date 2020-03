Panzer Dragoon : surprise, le remake du jeu culte de 1995 est déjà dispo

Team Andromeda sortait Panzer Dragoon sur SEGA Saturn, un shoot them up en 3D à grosse composante reptilienne qui avait marqué son époque : Nintendo l'avait annoncé lors de l'E3 dernier, un remake verrait le jour cette année et, surprise, le jeu vient tout juste de se rendre disponible sans crier gare.



C'est lors du Nintendo Direct d'hier que la nouvelle fut communiquée : direction donc l'eShop de la Switch pour profiter de cette refonte concoctée par Forever Entertainment, vendu au prix de 24,99 euros tout de même. Une version physique est également prévue ainsi qu'une version PC, même si nous sommes pour le moment sans nouvelle de leur sortie.



La saga devrait avoir droit à un autre remake, celui de son deuxième opus Panzer Dragoon Zwei, sorti originellement en 1996, toujours sur Saturn.





En 1995,