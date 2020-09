Panzer Dragoon : le remake confirmé sur Xbox One, PS4 et PC

Forever Entertainment et MegaPixel Studio communiqueront sur le sujet, si le projet existe vraiment.





Panzer Dragoon: Remake will be soon available on additional gaming platforms!



📢First up: Steam, GOG, and PlayStation 4📢



Follow us to get the latest news about the Panzer Dragoon games 🐉 pic.twitter.com/kRduv1NmGl — Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) 11 septembre 2020





Panzer Dragoon: Remake will be available on Xbox a little bit later too! — Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) 11 septembre 2020



En attendant, on rappelle que Panzer Dragoon Remake propose des graphismes et des contrôles améliorés, et reprend bien évidemment l'intégralité du contenu de l'oeuvre originale.





Disponible depuis le 26 mars sur Nintendo Switch, avant d'arriver le 1er juin sur Stadia, le remake de Panzer Dragoon débarquera "bientôt" sur PS4 et PC. C'est en effet ce que révèle le compte Twitter consacré au jeu, en précisant que la Xbox One sera servie "un peu plus tard". En revanche, rien en ce qui concerne la Xbox Series X et la PS5, alors que les derniers bruits de couloir suggèrent un portage du jeu sur les consoles next-gen. Nul doute que