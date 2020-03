Panzer Dragoon Remake : la B.O. sera assurée par Saori Kobayashi

Annoncé depuis bientôt un an, le remake de Panzer Dragoon se précise un peu plus, avec l'annonce aujourd'hui du retour de la compositrice Saori Kobayashi, qui avait déjà travaillé sur les épisodes Saga et Orta. Une belle nouvelle que les fans de la Saturn ont salué, d'autant qu'elle s'est fendu d'un message en vidéo pour révéler qu'elle sera aussi en charge d'arranger les musiques d'origine composées par Yoshitaka Azuma, malheureusement décédé en 2012.



Elle s'engage bien évidemment à respecter son style, tout en modernisant certaines mélodies pour coller aux canons actuels. Toujours en développement chez MegaPixel Studio, un jeune studio japonais fan de la série, ce Panzer Dragoon : Remake n'a toujours pas de date de sortie pour le moment. Sait-on tout juste qu'il est prévu sur PC, Nintendo Switch et Google Stadia. Curieusement, la PS4 ne fait pas partie des plateformes prévues.