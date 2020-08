Panzer Dragoon : le remake s'envolera vers la PS5 et la Xbox Series X

Zbigniew Dębicki, le PDG de l'éditeur Forever Entertainment, lors d'une conversation privée dont les propos se sont vus publiés sur le web.Le Polonais confirme donc que Panzer Dragoon Remake arrivera d'ici la fin d'année sur PC, PlayStation 4, Xbox One, mais également sur les plateformes next-gen que sont la PlayStation 5 et la Xbox Series X : malheureusement, nous n'avons pas de détails supplémentaires mais nul doute que l'entreprise devrait faire une déclaration un peu plus concrète dans les temps qui courent. En attendant, on se refait le trailer du jeu en question, histoire de se remémorer les bonnes vieilles parties du titre de 1995 sur SEGA Saturn.