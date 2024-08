On a testé le bureau assis-debout E7 de chez Flexispot, et ça change la vie !

Depuis quelques années, les bureaux assis-debout ont envahi le quotidien des Français, notamment depuis la crise du COVID qui a enfermé bon nombre de personnes chez elles, et démocratiser surtout le télétravail. Avec une moyenne de 7h passé assis devant son ordinateur peut nuire à l'état de santé des travailleurs, de plus en plus sédentaires de nos jours. De nombreuses études ont démontré que travailler en position debout améliore la circulation sanguine, la concentration, le métabolisme et l'énergie, ce qui aide à réguler la tension artérielle, la glycémie, le stress et même le poids. On ne va pas rentrer dans les détails de tout ce qui est mauvais pour la santé de rester assis toute une journée, mais plutôt vous parler du modéle E7 de chez Flexispot, une marque qui continue de s'imposer dans le paysage pour ses produits à la fois design, pratique et qualitatif. Petit tour du propriétaire.

Flexispot dispose d'une large gamme de bureaux assis-debout, mais notre intérêt s'est porté sur le modèle E7 Avancé, et comme tous les autres bureaux de la marque, il est possible de personnaliser le produit de la tête aux pieds. Qu'il s'agisse du cadre (disponible sous trois coloris différents : noir, blanc, gris), la taille du plateau (120x60, 140x80, 160x80, 180x80), la couleur et le matériau de ce dernier (érable, bambou, noir, blanc, acajou, brun, marbre, etc.), sans oublier la hauteur maximale (de 58 à 123 cm ou de 68 à 133 cm), il y a de quoi satisfaire tout le monde. A noter que l'envoi du bureau se fera en deux cartons imposant. Le premier étant dédié au plateau et l'autre (plus petit mais plus lourd) au châssis et à toutes les pièces d'installation. Vous voilà prévenus.







Nous avons opté pour un plateau en noyer noir et ce qu'on peut constater, c'est la belle qualité du matériau, aussi bien dans ses finitions que son toucher. FlexiSpot précise d'ailleurs que le bois utilisé est issu d'une exploitation forestière légale associée à une gestion durable, grâce à la présence du label FSC. Il faut ensuite passer au montage et même s'il va falloir entre une heure et 1h30 pour installer toutes les pièces, l'ensemble se fait avec simplicité, surtout que Flexispot accompagne l'utilisateur pas à pas avec son guide d'utilisation et tous les outils nécessaires au montage.









Une fois la bête assemblée, la première sensation qui se dégage du Flexispot E7, c'est sa robustesse. On a beau s'appuyer dessus, poser un grand moniteur et sa tour PC dessus, rien ne bouge, tout est stable, même lorsqu'on s'amuse à changer la hauteur du bureau. A ce propos, sachez que le mécanisme qui permet de monter et faire descendre le plateau est silencieux, ce qui signifie que même la nuit, vous ne dérangerez personne si vous vous amuser à modifier la position de votre bureau Flexispot. On parle en effet d'un bruit de moins de 50 dB. En revanche, ce qui est moins rapide, c'est la prise USB qui permet de recharger ses appareils. Rien de bien grave rassurez-moi. A noter qu'il faut environ 10 secondes pour passer du mode assis au mode debout, ce qui est donc assez rapide.







Parmi les options plutôt bienvenues, il y a la mémorisation de 4 positions, ce qui est pratique si on veut retrouver ses hauteurs favorites. Il suffit donc d'ajuster la hauteur du bureau à sa convenance, d'appuyer sur la touche "M" puis sur la touche de mémorisation souhaitée et c'est enregistré. Ensuite, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton mémoire pour que bureau s'ajuste en fonction de la configuration souhaitée. A vous les joies du travail debout, ce qui n'est pas évident de prime abord, car nous ne sommes pas vraiment habitués, alors que dans les pays scandinaves et aux Etats-Unis, la pratique s'est répandue depuis de nombreuses années. Combien de développeurs de jeux vidéo ai-je pui voir travailler debout lors de mes nombreuses visites de studios à travers le monde. Quoiqu'il arrive, ce sont des nouvelles habitudes de travail à avoir pour se sentir mieux et améliorer sa concentration. Et autant vous dire qu'avec la rentrée qui se profile, il est grand temps de passer à la vitesse supérieure en matière de confort dans le travail, que ce soit chez soi, ou au bureau. N'hésitez d'ailleurs pas à solliciter vos supérieurs pour ce genre de produits, ça ne pourra qu'améliorer votre travail au quotidien.



NOTRE NOTE : 8/10







D'ailleurs, c'est le moment de sauter le pas, puisque durant tout le mois d'août, Flexispot propose de nombreuses rédutions, avec des baisses de prix de 36 % et des promo à partir de 299,99€. Visitez le site officiel pour bénéficier de remises allant jusqu'à 50 %. https://www.flexispot.fr/8e-anniversaire