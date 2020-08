Oddworld Soulstorm : les versions PS4 et PS5 seront disponibles en boîtes, Microids sur le coup

2020 relève d'un temps où se procurer des jeux dans le commerce physique devient de moins en mois courant... et Dieu sait que l'avenir s'en ira du côté du digital. Malgré tout, parce qu'il reste des joueurs passionnés et des éditeurs prêts à les combler, il subsiste quelques bonnes surprises pour les titres de moindre envergure : l'exemple d'Oddworld Soulstorm est plutôt pertinent puisqu'en plus de sortir sur l'Epic Games Store, le titre sera une exclusivité PlayStation qui se déclinera bel et bien en version boîte.Et c'est Microids qui se chargera de donner un coup de main à Oddworld Inhabitants : la firme française, qui s'occupe déjà de commercialiser les portages sur Switch, a visiblement gagné les faveurs du studio et assurera la co-édition physique de l'opus Soulstorm sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Désormais, il n'y a plus qu'à attendre un prix et une date. Ça peut être utile.