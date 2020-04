Nioh 2 : une nouvelle mise à jour qui diminue la difficulté du jeu, les fans en rogne

On va finir par croire que Team Ninja regrette d'avoir fait un jeu aussi corsé. En effet, le studio japonais et Koei Tecmo annoncent le déploiement d'une nouvelle mise à jour pour Nioh 2, un patch dont le but est - encore une fois - de rendre le jeu plus facile tout en corrigeant bon nombre de bugs. Si les développeurs ne sont pas très clairs lorsqu'ils indiquent avoir ajusté le niveau de difficulté de certaines quêtes annexes, ils affirment en revanche sans sourciller que les attaques d'une poignée de mobs ont été amoindries. La raison ? Jusqu'à présent, même lorsqu'il était au-dessus du niveau recommandé, le joueur pouvait se faire one shot ; désormais, ça ne sera plus le cas.Pareil pour Shibata Katsuie qui, par beaucoup, est considéré comme le boss le plus pénible de Nioh 2. Il faudra l'affronter une seconde fois pour mieux s'en rendre compte, mais Team Ninja assure que certaines de ses attaques sont plus simples à esquiver, en plus d'infliger moins de dégâts. Parmi les autres réjouissances, on note le taux d'apparition des textes de forgeron et des arts de combat qui a été revu à la hausse, l'ajout de l'option "Difficulté" pour le matchmaking, ainsi que l'intégration des accessoires dans la rubrique "Remodeler" de la forge.Comme on pouvait s'en douter, ces changements ne sont pas vraiment du goût des puristes qui avaient déjà crié au scandale lors de la première mise à jour . D'après eux, ces multiples modifications dénaturent Nioh 2 et à son intérêt qui réside principalement dans le challenge. On peut difficilement leur donner tort. Le jeu est disponible depuis le 13 mars dernier sur PS4.