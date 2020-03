Nioh 2 : une mise à jour qui rend le jeu plus facile, tous les détails

Les adeptes de Nioh 2 seront sans doute intéressés d'apprendre que les développeurs de Team Ninja ont déployé une mise à jour censée rendre le jeu plus facile. Sur le papier, c'est vrai que les modifications apportées donnent l'impression de favoriser les joueurs. Par exemple, qui n'a jamais pesté contre les Gaki, ces petites créatures capables d'infliger de lourds dégâts, surtout lorsqu'elles doublent de taille ? Eh bien, sachez que leur jauge vitale a été revue à la baisse, tout comme la puissance de leurs attaques. Les Yoki et les Enki se font également marcher dessus : leurs plus gros coups ont été amoindris. Etrange, car ce ne sont pas les plus chiants.Du côté des boss, on notera que la corne du Gyuki reste désormais coincée lorsqu'il fonce sur l'écluse, et que cette dernière ne se casse plus lorsqu'il nous saute dessus. Pour ce qui est des alliés (que l'on extirpe des tombes bleues grâce aux coupes Ochoko), on nous promet qu'ils sont plus robustes, ce qui évitera de les voir mourir après avoir encaissé deux grosses attaques. A noter que le niveau recommandé de certaines missions a été ajusté, histoire d'éviter un décalage incompréhensible entre la vérité du terrain et la théorie.Il y a aussi le niveau de maîtrise de telle ou telle arme qui, dorénavant, augmente plus rapidement, sachant qu'en même temps, certaines missions du dojo sont accessibles à partir d'un degré de connaissance de l'arsenal plus bas. Enfin, le patch corrige aussi tout un tas de bugs dont certains pouvaient - soyons honnêtes - être exploités par les joueurs. On rappelle que Nioh 2 est sorti sur PS4 le 13 mars dernier, et que notre test se trouve à cette adresse