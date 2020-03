Nintendo : la Switch a droit à une mise à jour, voici les nouveautés

Nintendo vient de déployer aujourd'hui une toute nouvelle mise à jour pour la Switch. Le firmware 9.2.0 est donc disponible en téléchargement, et on vous explique juste ici toutes les nouveautés apportées par l'update. Obligatoire pour aller en ligne, et profiter de l'eShop, le nouveau firmware est disponible depuis le menu "réglages", si jamais la machine ne vous propose pas automatiquement de se mettre à jour. Dans la grande tradition Nintendo, cette nouvelle mouture du système d'exploitation de la console va apporter "des améliorations sur la stabilité générale du système, afin d'améliorer l'expérience utilisateur". Vous l'avez compris, la firme de Kyoto a probablement colmaté quelques brèches de sécurité permettant aux amateurs de logiciels "homebrew" de pouvoir pirater la machine.