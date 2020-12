Nintendo Switch : un pack Ring Fit Adventure pour les fêtes de fin d'année, l'offre est limitée

Comme chacun sait, les fêtes de fin d'année sont souvent l'occasion pour les constructeurs de proposer des packs inédits. Nintendo ne déroge pas à la règle et propose donc un bundle contenant une Nintendo Switch, ainsi que Ring Fit Adventure en dématérialisé. D'après ce que l'on nous explique, tout ça sera disponible à partir du 11 décembre prochain, sachant que l'offre sera limitée. Fidèle à ses habitudes, le constructeur japonais ne communique jamais sur ses prix en France, mais on s'aperçoit que le pack coûte 379,99 € sur Amazon FNAC , ou encore Micromania Pour mémoire, Ring Fit Adventure (livré avec le Ring-Con et une sangle de jambe) est sorti le 18 octobre 2019 et incite le joueur à brûler quelques calories tout en prenant part à une aventure. Naturellement, les sportifs acharnés ont la possibilité de pratiquer les différents exercices à travers des séances plus classiques.