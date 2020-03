Ring Fit Adventure : une mise à jour gratuite, elle introduit le mode "Jeu de rythme"

Cet après-midi, nous vous faisions part des recommandations de l'OMS qui conseille - entre autres - les jeux vidéo actifs pendant cette période de confinement. Ring Fit Adventure fait clairement partie des titres qui permettent de pratiquer une activité physique chez moi, et encore plus aujourd'hui puisque Nintendo a déployé une mise à jour gratuite. Cette dernière introduit le mode "Jeu de rythme" qui, comme son nom le suggère, demande de suivre le tempo des notes qui défilent à l'écran, sachant que 17 pistes basées sur Splatoon 2, Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda : Breath of the Wild ont été retenues.Par ailleurs, le patch permet de donner une voix féminine à notre compagnon Ring, et même de changer sa langue. Ring Fit Adventure est sorti le 18 octobre 2019 sur Switch.