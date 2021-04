Ring Fit Adventure : Hori, le fabricant de sticks arcade, propose un tapis de sol officiel

Ring Fit Adventure va bientôt bénéficier d'un tapis de sol officiel. C'est en effet ce qu'Hori annonce dans un communiqué, où il est précisé que l'objet a bien évidemment été conçu avec la collaboration de Nintendo. Les croquis fournis par le fabricant montrent qu'il sera possible de le plier en deux, ce qui fera passer son épaisseur de 4 à 8 mm. Idéal, donc, pour pratiquer les nombreux exercices au sol contenus dans Ring Fit Adventure. D'ailleurs, on se demande pourquoi la firme de Kyoto n'a pas dégainé un tel accessoire plus tôt, ce qui aurait permis de ne pas squatter le tapis de la table basse.Plus sérieusement, connaissant la qualité des sticks arcade Hori, on peut imaginer que ce tapis de sol a bénéficié du même soin. On l'espère en tout cas, le prix ayant été fixé à 6 300 yens (48 € et des poussières). A titre de comparaison, dans les grandes enseignes de sport, on peut trouver des tapis de fitness pour moitié moins, voire plus. On fait confiance aux puristes pour livrer leurs premières impressions dès que possible. Ah oui, encore une chose : sortie prévue en juin prochain.