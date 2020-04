Ring Fit Adventures : le prix du jeu flambe à cause de l'épidémie de COVID-19

Alors que les gens sont de plus en plus nombreux à être confinés chez eux, et que le besoin de pratiquer une activité physique se fait sentir, Ring Fit Adventures voit son prix littéralement flamber. Ainsi, en France, alors que l'on pouvait trouver le jeu à une soixantaine d'euros au moment de sa sortie, il est désormais difficile de mettre la main sur une copie à moins de 80€, même en passant par la grande distribution.



La situation est encore pire aux États-Unis où de nombreuses pénuries poussent les spéculateurs à revendre leurs stocks via eBay à des tarifs complètement hallucinants. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, certaines offres dépassent allègrement les 250$ avec les frais de port, soit plus cher qu'une Nintendo Switch Lite ! Le pire, c'est que les clients semblent prêts à mettre le prix, ces produits trouvant toujours preneur.