Confinement : l'Organisation mondiale de la santé conseille les jeux vidéo actifs

En raison de l'épidémie de coronavirus, plusieurs mesures ont été prises aux quatre coins de la planète, notamment en France. L'une d'elles est le confinement, c'est-à-dire que chacun est invité à rester chez soi afin de limiter au maximum la propagation de la maladie. Ainsi, sur une période qui risque d'être longue, tous les moyens sont bons non seulement pour se distriaire, mais également pour se maintenir en forme, surtout lorsque que l'on a l'habitude de pratiquer une activité physique.C'est donc dans ce contexte que l'Organisation mondiale de la santé (via recommande aux adultes de s'exercer une trentaine de minutes par jour, contre une heure pour les enfants. L'organisme conseille entre autres la danse, la corde à sauter, les exercices d'équilibre, et même les jeux vidéo actifs. "Demeurer actif chaque jour est bon pour votre corps et votre tête, et encore plus durant cette épidémie de coronavirus, explique l'OMS. Par ailleurs, ces activités permettent d'améliorer votre sommeil, et donc votre santé."Naturellement, la première idée qui vient à l'esprit est Ring Fit sur Nintendo Switch. Idéal pour brûler quelques calories de manière ludique, il comprend une soixantaine d'exercices sollicitant différentes parties du corps. En plus du mode "Aventure", le jeu permet aussi de mettre en place un véritable programme quotidien. Just Dance représente aussi une option, sans oublier toutes les applications mobiles proposant tout un tas d'activités sportives. Et puis, il y a les coachs sur YouTube qui n'hésitent pas à dispenser quelques cours gratuitement, en tenant même compte de l'âge des individus.Enfin, on n'oubliera pas de rappeler que si l'OMS semble promouvoir les jeux vidéo actifs aujourd'hui, c'est également elle qui, en mai 2019, publiait un rapport dans lequel le jeu vidéo était assimilé à une addiction. Comme quoi.