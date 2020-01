Nintendo Switch : le modèle Pro finalement pour 2020 ? Un analyste y croit

L'année dernière, plusieurs médias (dont Eurogamer, le Wall Street Journal, Nikkei et Bloomberg) ont relayé des rumeurs concernant un éventuel modèle Pro pour la Nintendo Switch. Finalement, rien n'est sorti du chapeau du constructeur japonais, si ce n'est la déclinaison Lite dénuée de Joy-Con, exclusivement portable, moins onéreuse que la version d'origine (199€), et bénéficiant d'une meilleure autonomie. Du coup, le projet n'a-t-il jamais existé du côté de Kyoto ? Le Dr. Serkan Toto, analyste chez Kantan Games, est persuadé du contraire. Logique, il avait prédit une sortie de la Nintendo Switch Pro en 2019."Dans mon esprit, il n'y a pas l'ombre d'un doute que Nintendo lancera une Switch Pro en 2020, avec un prix aux alentours de 399$, a-t-il confié à nos confrères de GamesIndustry.biz . Plus particulièrement, je mise sur une compatibilité avec la 4K, sur des cartouches d'une plus grande capacité de stockage, et bien évidemment sur des composants plus puissants. Je pense également que la console sera commercialisée après l'été - pour contrer la sortie de la PS5 et de la prochaine Xbox qui arriveront plus tard dans l'année - en compagnie d'un system seller développé en interne."Par ailleurs, le Dr. Serkan Toto pense que l'idylle entre Microsoft et Nintendo pourrait perdurer avec le portage d'autres jeux Xbox sur la machine. En revanche, il est plus sceptique quant à l'arrivée de xCloud sur la Switch en 2020. Pas étonnant, dans le sens où Phil Spencer avait affirmé à l'E3 2019 que la console de Kyoto n'était pas, à l'heure actuelle, la priorité.