Nintendo Switch : la mise à jour 10.0 est disponible, on va pouvoir reconfigurer les Joy-Con

Nintendo fait savoir sur son site officiel que les possesseurs de Switch peuvent, dès à présent, bénéficier de la mise à jour 10.0. Une surprise d'autant plus appréciable que la principale nouveauté concerne la possibilité de reconfigurer la manette. Attention toutefois puisque seuls les Joy-Con, la manette Pro et la Nintendo Switch Lite sont concernés. Pour l'instant, on ignore si la firme de Kyoto compte étendre cette fonctionnalité aux autres pads. A noter qu'il est possible de sauvegarder jusqu'à cinq réglages pour chaque accessoire.



Parmi les autres ajouts proposés par le patch, le transfert de jeux, de mises à jour et de DLC de la console vers une carte SD est opérationnel, sachant que là encore, ça ne sera pas possible avec tous les titres. Il y aussi la section "News" dans laquelle on peut dorénavant désigner jusqu'à 300 articles comme favoris. Une connexion Internet est bien évidemment requise, et il est spécifié que les articles retirés par Nintendo ne pourront plus être consultés, favoris ou non. Enfin, six nouvelles icônes dédiées à Animal Crossing : New Horizons font leur apparition, et afficher/masquer son historique de jeu se fait désormais via les paramètres de l'historique de jeu et non plus à partir des réglages Amis.