Nintendo : des records de ventes pour la Switch et Animal Crossing

Comme la plupart des autres grandes entreprises du secteur, Nintendo a dévoilé son bilan financier du trimestre, et on y découvre que les choses vont plutôt bien pour Big N au niveau des ventes. En effet, la Nintendo Switch a passé la barre des 61.44 millions d'unités vendues au 30 juin 2020. Un total de 5.67 millions de consoles et 50.43 millions de jeux ont été vendus sur le trimestre courant d'avril à juin 2020. Forcément, avec un tel carton, Nintendo n'a pas revu ses prévision à la baisse, et compte toujours écouler 19 millions de machines entre avril 2020 et mars 2021.

Nintendo a également dévoilé les chiffres de ventes de ses jeux, et sans surprise pour ceux qui suivent assidûment les charts France, c'est Mario Kart 8 Deluxe qui mène la danse. Il faut savoir qu'au total, 406.67 millions de jeux Switch ont été vendus à travers le monde depuis la sortie de la console.

1. Mario Kart 8 Deluxe - 26.74 millions

2. Animal Crossing : New Horizons - 22.4 millions

3. Super Smash Bros. Ultimate - 19.99 millions

4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild - 18.60 millions

5. Pokémon Épée / Bouclier - 18.22 millions

6. Super Mario Odyssey - 18.06 millions

7. Pokémon Let's Go Pikachu / Évoli - 12.20 millions

8. Super Mario Party - 10.94 millions

9. Splatoon 2 - 10.71 millions

10. New Super Mario Bros. U Deluxe - 7.44 millions

De plus, Nintendo a également dévoilé les chiffres de vente pour certains jeux absents de ce classement.

1. Ring Fit Adventures - 3.9 millions

2. Xenoblade Chronicles : Definitive Edition - 1.32 million (sorti le 29 mai)

3. Clubhouse Games : 51 Worldwide Classics - 1.03 million (sorti le 5 juin)