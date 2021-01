Nintendo rachète les Canadiens Next Level Games (Mario Football, Luigi's Mansion)

Studio fondé en 2002 et basé à Vancouver, Next Level Games fait désormais partie du giron de Nintendo. C'est en effet officiel depuis quelques heures, le constructeur japonais a racheté la firme canadienne à l'origine de plusieurs jeux de l'univers Mario dont les Mario Smash Football sur GameCube, Mario Strikers Charged Football ou plus récemment Luigi's Mansion 2 (3DS) et Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch. Si le montant de la transaction n'a pas été révélé, le mariage entre Nintendo et Next Level Games n'a rien de surprenant dans le sens où le studio canadien travaillait déjà étroitement avec le constructeur japonais depuis 2005. Mieux, en 2014, le studio annonçait qu'il allait se mettre à l'entière disposition de Nintendo, en raison des projets intéressants qui leur étaient confiés. Reste à savoir quel est le prochain jeu en cours de développement entre les deux sociétés.