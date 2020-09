Nintendo : le Switch Online cartonne avec un record d'abonnés

Depuis sa sortie, les fans ont plutôt été sceptique face au service Nintendo Switch Online qui permet d'accéder au jeu en ligne, tout en fournissant une sélection de jeux NES et SNES. Néanmoins, les chiffres sont excellents. EN effet, Nintendo a partagé une version anglaise de son " Corporate Management Policy Briefing " qui compile ses performances commerciales sur l'année 2020. Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, plus de 26 millions de joueurs ont souscrit un abonnement au service. La firme précise d'ailleurs que le service continue de gagner en ampleur de manière régulière, même si certaines sorties de titres axés multijoueurs (Super Smash Bros Ultimate, Pokémon épée/bouclier, Animal Crossing : New Horizons) dopent les ventes.