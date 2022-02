Nintendo commente les gros rachats de Microsoft et de Sony et prend ses distances

Course à la technologie avec des composants toujours plus performants, course à l'exclusivité avec des rachats de studios à gros coups de milliards, depuis plus de 20 ans, Sony et Microsoft se regardent en chien de faïence pour essayer de prouver à l'autre celui qui a la plus grosse. Reste alors le troisième et dernier constructeur, un certain Nintendo qui a depuis très longtemps changer de braquet en termes de stratégie. C'est à la fois la force et la faiblesse de la firme de Kyoto qui continue de travailler dans son coin, avec sa façon de faire, sa culture et surtout sa communauté. Tantôt payante (la Wii et la Switch), tantôt dangereuse (la Wii U), cette stratégie ne semble pas changer d'un iota pour les années à venir, et les propos de Shuntaro Furukawa, le PDG de Ninendo, confirment cette vision.

Notre marque a été bâtie sur des produits réalisés avec dévouement par nos employés, et avoir un grand nombre de personnes qui n'ont pas la même ADN que Nintendo dans notre groupe ne serait pas un plus pour l’entreprise.

Il est vrai que Nintendo n'est pas un constructeur qui rachète des studios à tour de bras, et le dernier rachat en date, celui de Next Level Games en janvier 2021 a été réalisé après quasiment 20 ans de collaboration et la plupart de leur production dédiée entièrement à Nintendo. Les deux épisodes de Mario Football, Luigi's Mansion 1 & 2 et Punch-Out!! sur Wii, c'est à eux qu'on les doit. Il faut donc partager la même philosophie, la même façon de penser et de concevoir des jeux pour espérer faire partie de la maison Nintendo.