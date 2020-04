Need For Speed Most Wanted : des fans recréent le jeu avec de vraies voitures, un résultat hallucinant

Sorti en 2005, Need For Speed Most Wanted a marqué une génération de joueurs, notamment avec la sublime BMW M3 GTR de Razor. Des fans ont grandi, passé le permis, et même réalisé une vidéo qui recrée le jeu en vrai. Habitant en Russie, ils ont rassemblé une large sélection de sublimes voitures modifiées avec goût pour ressembler en tout point aux bolides contenus dans le jeu d'Electronic Arts, qu'il s'agisse des Ford Mustang de la police ou de la M3 GTR qui ornait la jaquette du jeu.



Filmées en vue subjective grâce à un drone, les courses s'enchaînent et le monteur a fait le reste du travail en ajoutant le HUD d'origine ainsi que la bande-originale du jeu. Bref, on revit avec bonheur les courses de Need For Speed : Most Wanted...mais dans la réalité.