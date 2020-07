NBA 2K21 : la B.O. est disponible sur Spotify, plus de 200 morceaux sur PS5 et Xbox Series X

"Être sur la jaquette était déjà quelque chose d’important pour moi, mais être en couverture et avoir ma musique dans le jeu est un énorme accomplissement, affirme-t-il.





Pour mémoire, NBA 2K21 sera disponible à partir du 4 septembre prochain sur Xbox One, PC et PS4, et durant l'automne sur PS5 et Xbox Series X.







Personnellement, on me fait découvrir des artistes et des titres que l’on peut entendre à la radio, mais je les ai écoutés en premier dans NBA 2K." Parmi les autres artistes présents dans la B.O., on retrouve Skrillex,