Naughty Dog : Uncharted et The Last of Us II bientôt sur PC ?

Alors que Guerrilla est déjà pressenti pour réaliser des portages PC de ses hits PlayStation, on apprend que Naughty Dog pourrait bien suivre la même route, et sortir Uncharted et The Last of Us sur PC. Selon la page des recrutements du site web officiel de Naughty Dog, le studio de Neil Druckman est actuellement à la recherche d'un "graphics programmer" ayant de bonnes connaissances des architectures GPU, qu'il s'agisse du GCN d'AMD ou du CUDA de Nvidia. Il faut aussi que cette perle maîtrise l'utilisation des APU PC les plus courantes, comme DirectX et Vulkan. Clairement, Naughty Dog cherche un spécialiste du PC, ce qui traduit une volonté de sortir ses jeux sur cette plateforme. Mieux, l'annonce mentionne clairement que ce nouvel employé intégrerait l'équipe de développement de The Last of Us Part II, ce qui nous fait penser que le titre pourrait arriver sur PC dans un avenir pas si lointain.