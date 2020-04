MotoGP 20 : une vidéo qui détaille la gestion de carrière et comment gérer son business

MotoGP 20 sera, à ne pas en douter, une simulation plutôt aboutie et les développeurs de Milestone comptent bien aller au bout des choses en permettant au joueur de gérer toute sa carrière, même une fois la moto garée. Se trouver un bon manager, étudier les contrats, soigner son apparence pour les sponsors, commander des pièces avant de les tester sur circuit : autant d'actions qui se voient détaillées à travers cette charmante vidéo de 259 secondes.Le but est simple : devenir le meilleur pilote du fameux championnat, le Poulidor du deux-roues motorisé, la Niki Minaj de l'asphalte pour rouler sur ses adversaires (façon de parler) et engranger "un maximum de caramel", comme le déclarent beaucoup de d'jeun's en 2020.D'ailleurs, MotoGP 20 s'apprête à débarquer dans votre salon (à défaut de pouvoir sortir de chez vous) puisqu'il est prévu le 23 avril prochain, soit plus de 32 160 minutes à partir de maintenant. Heureusement, le temps passe vite.