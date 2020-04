Moto GP 20 : le jeu présente son IA "ultra-réaliste", trailer à l'appui

Franchement prometteuse, cette mouture 2020 de l'iconique saga Moto GP s'appuiera sur un tas d'éléments intéressants : un réalisme poussé à l'extrême, un mode carrière approfondi et, une nouvelle fois, A.N.N.A., la fameuse intelligence artificielle introduite l'année dernière. Cette fois-ci, les développeurs de chez Milestone annonce qu'elle n'en sera que plus travaillée encore : pour reprendre leurs mots, il s'agirait "de l'IA la plus maligne jamais conçue", ni plus, ni moins.Ainsi, les adversaires pourront désormais prendre en compte un tas de paramètres comme la météo, la gestion de l'essence ou l'usure des pneus : mieux encore, ils apprendront constamment pour se rapprocher au maximum de l'intelligence humaine avec un seul but... Gagner la course.En attendant notre test qui ne devrait plus tarder, sachez que Moto GP 20 est prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia le 23 avril, soit dans trois petits jours.